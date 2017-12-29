نجم كرة قدم سابق يفوز بالانتخابات الرئاسية في ليبيريا

أخبار الآن | مونروفيا - ليبيريا (ا ف ب)

اعلنت اللجنة الوطنية الانتخابية في ليبيريا ان نجم كرة القدم السابق والسناتور جورج ويا فاز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية ب61,5 بالمئة من الاصوات مقابل 38,5 بالمئة لخصمه نائب الرئيسة جوزف بواكاي، بعد فرز 98,1 بالمئة من الاصوات.

وويا هو نجم ناديي باريس سان جيرمان وميلانو في تسعينات القرن الماضي.

وسيتولى ويا مهامه في 22 كانون الثاني/يناير 2018 خلفا للرئيسة ايلين جونسون سيرليف.

وستكون هذه اول عملية انتقال ديموقراطية منذ اكثر من سبعين عاما في هذا البلد الناطق بالانكليزية في غرب افريقيا.

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