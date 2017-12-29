دراسة: الكتابة تزيد الرغبة في العطاء والإيثار لدى النساء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت دراسة جديدة اعتمدت على تصوير أنشطة الدماغ بموجات الرنين المغناطيسي، إن التعبير عن الذات بالكتابة يزيد الرغبة في العطاء والإيثار لدى النساء.

ورصدت الأبحاث تغيرات تحدث في منطقة معينة بالدماغ تسمّى قشرة الفص الجبهي، وهي المنطقة التي تشهد نشاطاً عند التبرع ومساعدة الآخرين، وتبين أنها تشهد النشاط نفسه أثناء الكتابة.

للوصول إلى هذه النتائج قام فريق بحث من جامعة أوريغون الأمريكية بتصوير أدمغة 33 امرأة أثناء القيام بالتبرع لأنشطة خيرية للتعرّف على تأثير هذا السلوك على مناطق الدماغ.

ثم تم تقسيم النساء المشاركات إلى مجموعتين، الأولى: طُلب منها الرد عن طريق الإنترنت على أسئلة تتعلّق بالامتنان، والثانية: طُلب منها إنجاز مجلة على الإنترنت موضوعاتها لا تتعلق بالامتنان.

وبحسب دورية "فرونتير إن هيومان نيوروساينس" تبين أن الكتابة تزيد الأنشطة العصبية بالدماغ المتعلقة بالإيثار. ويعتزم فريق البحث تكرار التجربة بمشاركة عدد أكبر من الأشخاص من الجنسين للتأكد من احتمالية وجود فروق بين الرجل والمرأة في علاقة التأثر بالكتابة.

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