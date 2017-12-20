النجمة "مي عز الدين" تغير من شكلها وتعتذر لوالدتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



قامت "مي عز الدين" بخطوة جريئة بعدما امتلكت خلال هذه السنة الجرأة وأخضعت نفسها لعملية تصغير الأنف خلال سنة 2017، وهو ما غير شكلها نسبيا، ومما زاد شد الانتباه إليها بشدة هو رسمها وشم على ظهرها وتغييرها أسلوب الأزياء وهو ما غير شكلها بشكل كبير جد..

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وبعد هذه التغيرات الشكلية الكبيرة التي طرأت على "مي عز الدين"، خضعت لجلسة تصوير ثم شاركت الصور مع محبيها على حسابها على موقع "إنستغرام"، حيث بدت بمكياج خفيف جدا أظهر التغيرات الحاصلة على ملامحها، وقد أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وجعلت الكل يتحدت عن أسباب التغير الكبير الذي طرأ عليها فجأة..

حيث أكد البعض أن "مي عز الدين" غالبا ما تتألق بإطلالتها وروحها المرحة والايجابية في جميع المناسبات، وأن هذا التغير يزيدها جمالا وتألقا فقط، كما أنه يغير من أسلوبها فقط..

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