إحذر من مسببات حب الشباب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )

أثبت الدّراسات الطبيّة أنّ حبّ الشباب يعدّ المشكلة الصحيّة الأولى التي يعاني منها معظم طلاب المدارس الثانويّة، ممّا يؤثّر على حالتهم النفسيّة، ويزيد من قلقهم وتوتّرهم، ويؤثّر بالتّالي على تحصيلهم الدّراسي،وثقتهم بأنفسهم

ونصح الأطباء بالابتعاد عن المسببات التي قد تؤدّي إلى ظهور حبّ الشّباب.

حب الشباب هو إحدى الالتهابات المزمنة التي تصيب البشرة. ويتميز بظهور البثور أو الرؤوس السوداء أو الرؤوس البيضاء، وعادة ما يصيب الوجه، الرقبة، منطقة الصدر، الظهر والمناطق العليا من الذراعين. قد تختلف حدة حب الشباب بحسب نوع البشرة. كما أنه لا يختص بمرحلة عمرية معينة. فكما يعاني منه المراهقون، يعاني العديد من البالغين أيضًا من حب الشباب.

وهناك بعض العادات المسببه لظهور حب الشباب :

اولا :استعمال مستحضرات التنظيف القاسيه والتي تحتوي على نسبة عاليه من الكحول وكذلك الإفراط في تجفيف البشرة الدهنية بعد غسلها مما يؤدي إلى زيادة إفرازاتها وظهور حب الشباب

ثانيا :التوتروالحاله النفسيه تلعب دوراً في التسبب بظهور حب الشباب كونه يؤدي إلى زيادة الهرمونات المسببة لهذه المشكلة.

ثالثا : الماكياج الذي يحتوي على مواد مسببة لحب الشباب مثل الزيوت المعدنيه كونها تهيّج البشرة وتؤدي إلى تفاقم مشكلة حب الشباب وأيضا عدم تنظيف أدوات الماكياج

لإحتوائها على الكثير من البكتيريا وبقايا خلايا الجلد الميتة التي تؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة.

استعمال بعض منتجات التّجميل الغير النّظيفة، مثل تلك التي توضع للتّجربة في متاجر بيع المكياج.

رابعا :. عدم تغيير المناشف بشكل يومي يؤدي إانتشار الجراثيم على البشره .

خامسا : استخدام منتجات العناية بالشعر أو البشرة الزيتية تؤدي لظهور حب الشباب.

سادسا :رشّ العطور في المناطق القريبة من الوجه:ولذلك يُنصح برش العطر على المعصم ومن ثمّ مسحه على العنق ومنطقة أعلى الصدر.

سابعا : الإفراط في تناول المأكولات الدّسمة، والشّوكولاتة، والمشروبات الغازيّة.



إقرأ أيضاً

مكملات فيتامين د والكالسيوم ربما لا تقلل من مخاطر الكسور

مادة في الكستناء تكشف خلايا السرطان