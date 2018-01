"آخر الرجال في حلب" فيلم سوري ينافس على جائزة الأوسكار

ترشح الفيلم الوثائقي السوري "آخر الرجال في حلب" أو "Last Men In Aleppo" لجائزة الأوسكار عن افضل فيلم وثائقي، للمخرج السوري فراس فياض، وكانت إدارة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة أعلنت، الثلاثاء، عن قائمة الترشيحات للسينما والتليفزيون لجوائز حفل الأوسكار في دورته الـ90 لعام 2018.

وذكرت وسائل اعلام انه سيتم توزيع الجوائز في حفل كبير يوم الأحد الموافق 4 اذار المقبل، وسيتم بثها مباشرة على شبكة تلفزيون أي بى سى في السابعة مساء بتوقيت كاليفورنيا، وفيلم "اخر الرجال في حلب"، يسلط الضوء على قصة اثنين من عمال "الخوذ البيضاء"، وتفاصيل الحياة اليومية أثناء الحرب.

وكان فيلم "اخر الرجال في حلب " فاز من قبل بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في قسم السينما العالمية في (مهرجان ساندانس السينمائي)، وينافس الفيلم السوري فيلم Icarus لـ برايان فوجيل، و فيلم Strong Island لـ يانس فورد.

كما ترشح فيلم Abacus: Small Enough to Jail للمخرج ستيف جيمس، إلى جانب فيلم Faces Places لـ أجنس فارادا وجونيور، ولا يعد فيلم "اخر الرجال في حلب" أول فيلم تدور أحداثه في سوريا يصل للقائمة النهائية لجوائز الأوسكار، بل سبقه) The White Helmets الخوذ البيضاء) الذي ترشح لجائزة الأوسكار كأفضل فيلم وثائقي قصير وفاز بها عام 2017.

