فيلم (ذا شيب أوف ووتر) يتصدر ترشيحات الأوسكار

أخبار الآن | لوس انجليس- الولايات المتحدة الأمريكية (رويترز) -



تصدر فيلم (ذا شيب أوف ووتر)، الذي يتناول قصة امرأة تقع في حب مخلوق غريب، ترشيحات جوائز الأوسكار، التي أعلنت يوم الثلاثاء بعدما نال 13 ترشيحا منها الجائزة الكبرى، ويقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في هوليوود يوم الرابع من مارس آذار.

ونال (ذا شيب أوف ووتر) جميع الترشيحات الرئيسية التي شملت مخرجه ديل تورو وأبطاله سالي هوكينز وريتشارد جنكينز وأوكتافيا سبنسر، وسيتنافس فيلم المخرج جييرمو ديل تورو الخيالي على جائزة أفضل فيلم مع أفلام (كول مي باي يور نيم) و(داركست أور) و(دانكيرك) و(جيت أوت) و(ليدي بيرد) و(فانتوم ثريد) و(ذا بوست) و(ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينج، ميزوري).

وحصد فيلم (دانكيرك) ثمانية ترشيحات شملت مخرجه كريستوفر نولان بينما نال فيلم (ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينج، ميزوري) سبعة ترشيحات شملت أبطاله فرانسيس ماكدورماند ووودي هارلسون وسام روكويل، وباتت جريتا جيرويج خامس امرأة تترشح لجائزة الأوسكار أفضل مخرج وذلك عن فيلمها (ليدي بيرد). ورشح الفيلم أيضا لجائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي للممثلة سيرشا رونان وجائزة أفضل ممثلة في دور مساعد للممثلة لوري ميتكالف.



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