في "غوغل".. الرجال متساوون مع النساء في الرواتب

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة "غوغل" عن تعديلٍ شمل رواتب موظفين رجال فيها، لتوازي رواتب زميلاتهم من النساء. وكانت الشركة واجهت قضايا عديدة تتعلق باتهامات من 8300 موظفة سابقة ضد الشركة، بالتمييز ضدهن وعدم منحن أجور تعادل ما يأخذه زملاؤهن في الوظيفة نفسها.

وفي السياق، كشفت المسؤولة عن تحليل المساواة في الأجور عبر مدونة "غوغل" الرسمية لورين بارباتو أنّ "الشركة دفعت ما يقارب 10 ملايين دولار لتعديل أجور 10677 موظفاً يعملون في الشركة بعد أن وجدت أنهم يتقاضون رواتب أقل من زملائهم".

ولفتت بارباتو إلى أنّ "الشركة وجدت أن العاملين لديها في وظيفة هندسة البرمجيات من الرجال يتقاضون أقل من زميلاتهم، وعليه قامت الشركة بالحد من التباين في الرواتب ما بين الموظفين في الدرجات المختلفة"، مؤكدة أنّ "الشركة تقوم بإجراء تحليل سنوي لضمان العدالة والإنصاف في الأجور ليتقاضى الموظفون في الدرجات نفسها الراتب والمزايا ذاتها".

مصدر الصورة: CNN

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