أرباح "HSBC" في 2018 دون التوقعات

اخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

في أول نتائج أعمال سنوية منذ تولي الرئيس التنفيذي "جون فلينت" رئاسة بنك "HSBC" العام الماضي، سجل أكبر المصارف الأوروبية أرباحا وإيرادات دون التوقعات خلال 2018، ما يؤكد المخاوف بشأن تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

فاقت أرباح العام الماضي بأكمله قبل خفض الضريبة الـ 19 مليار دولار، بزيادة بلغت 15% عن العام السابق،

في حين كان من المتوقع أن ترتفع لتفوق الـ 21 مليار دولار،



ونمت الإيرادات إلى أكثر من 53 مليار دولار،

مقارنة بتوقعات بلغت أكثر من 54 مليار دولار.

وأوضح البنك أنه سيدفع توزيعات أرباح نقدية عن العام بأكمله عند 0.51 دولار للسهم،

ولكنه لم يعلن عن خطة جديدة لإعادة شراء الأسهم كما كان متوقعًا.

وصرح المدير المالي لمجموعة "إتش إس بي سي" "إيوان ستيفنسون" أنه سعيد للغاية بالمجموعة الأخيرة من النتائج، وأشار إلى أن بيئة التداول الصعبة في نهاية 2018 أدت إلى إيرادات أقل في الربع الرابع مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.

وأوضح البنك في بيانه انه على الرغم من ظروف السوق الأكثر تحديًا في نهاية العام وضعف التوقعات الاقتصادية العالمية، فإن الإدارة ملتزمة بالأهداف التي أعلنت عنها في يونيو.

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