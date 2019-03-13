بريطانيا ستلغي رسوما جمركية على واردات إذا لم يتم بريكست

أخبار الآن| لندن - بريطانيا- (وكالات)

أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء أنها ستخفض الرسوم الجمركية على 87 بالمئة من وارداتها في حال تم بريكست دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنها لن تقوم بعمليات تفتيش جمركي عند الحدود مع إيرلندا.

وبموجب النظام الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في حال غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس بدون اتفاق، ستبقى الرسوم , لكن سيتم خفضها لبعض المنتجات الزراعية لحماية المنتجين البريطانيين.

ويهدف النظام الجديد إلى تجنب ارتفاع أسعار الواردات من الاتحاد الأوروبي بشكل مفاجئ بالنسبة للمستهلكين وحدوث خلل في سلاسل الإمداد. ومن المقرر أن يكون هذا النظام مؤقتاً بمدة تصل إلى 12 شهرا بانتظار التفاوض على نظام دائم أكثر.

وقال وزير السياسة التجارية جورج هولينغبيري "في حال غادرنا بدون اتفاق ، فسنلغي معظم الرسوم الجمركية على واردتنا مع المحافظة على الرسوم بالنسبة للصناعات الأكثر حساسية".

وأفاد أن "هذا النهج المتوازن سيساعد على دعم الوظائف البريطانية وتجنب الارتفاع المحتمل للأسعار الذي قد يؤثر بشكل أكبر على الفقراء".

وسيتم خفض الرسوم على لحوم الأبقار والغنم والخنزير وبعض منتجات الألبان مع الحفاظ عليها في معظم الحالات.

وفي قطاع صناعة السيارات، قالت الحكومة إن صانعي السيارات الذين يعتمدون على سلاسل الإمداد التابعة للاتحاد الأوروبي لن يواجهوا رسوما إضافية على قطع السيارات المستوردة من التكتل بينما سيتم فرض رسوم على السيارات المستوردة.

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