بريطانيا تتفق مع أوروبا على تعديلات ملزمة بشأن بريكست

أخبار الآن| لندن - بريطانيا - (وكالات)

أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يدخل تعديلات ملزمة قانونيا على اتفاق بريكست.

وكشف ديفيد ليدينغتون نائب رئيسة الوزراء تيريزا ماي، أمام البرلمان، أن الأخيرة "انتزعت تعديلات ملزمة قانونيا تقوي اتفاق الانسحاب والإعلان السياسي وتحسنهما".

وجاء الإعلان عقب محادثات أجرتها ماي في مدينة ستراسبورج الفرنسية مع قادة الاتحاد الأوروبي.

وقد بدأت ماي محادثات حاسمة مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، لمحاولة إنقاذ اتفاق بريكست عشية تصويت جديد لمجلس العموم البريطاني على الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل.

وتأتي زيارة ماي لستراسبورغ بعد مساع بذلها في نهاية الأسبوع مسؤولون بريطانيون لضمان الحصول على تنازلات من الاتحاد الأوروبي، على أمل إقناع النواب البريطانيين بتأييد الاتفاق.

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