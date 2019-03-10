في بريطانيا.. محاكمة امرأة بتهمة "ختان" ابنتها!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (euronews)

حكمت محكمة بريطانية في لندن بالسجن مدة 11 عاماً على سيدة عمدت إلى "ختان" ابنتها البالغة من العمر 3 سنوات. وتعتبر هذه السيدة (37 عاماً) هي أول شخص تتم محاكمته بهذه التهمة، والتي يصل الحد الأقصى لعقوبتها إلى الـ14 سنة.

وفي التفاصيل، فإنّ "والد الطفلة هرع بطفلته إلى المستشفى بتاريخ 28 آب/أغسطس عام 2017، بعدما أصيبت الأخيرة بنزيف حاد، وقد اكتشف الأطباء ما قامت به الوالدة. وحينها، ادعت الأم أن ابنتها أصيبت أثناء سقوطها في المطبخ، لكن الفتاة أخبرت الشرطة بالحقيقة".

بدورها، أكّدت نائبة رئيس النيابة العامة ولييت وودرو لوسائل الإعلام خارج المحكمة "نأمل أن تشجع هذه الإدانة أولئك الذين عانوا من ختان الإناث، أو أولئك الذين لديهم شكوك بشأن ذلك، على التقدم بشكاوى، مع العلم أننا سنعامل الجميع بحساسية واحترام".

كما حُكم على المرأة، وهي أم أوغندية لطفلين، بالسجن لمدة عامين متتاليتين بعد أن اعترفت بتوزيع مقاطع فيديو إباحية ، أحدها يصور أطفالاً. أما الأب فقد تمت تبرئته من تهمة ممارسة ختان الإناث، ولكن حكم عليه بالسجن 11 شهراً لحيازته مواد إباحية.

مصدر الصورة: Pinterest

للمزيد:

هجوم إلكتروني جديد ضرب التيار الكهربائي في فنزويلا