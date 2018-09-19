تراجع غير مسبوق لختان الإناث في مصر

أخبار الآن | القاهرة - مصر (صحف)

كشفت دراسة جديدة للمجلس الدولى للسكان انخفاض معدلات ختان الإناث فى مصر، حيث ذكرت الدراسة أن النسبة وصلت الى 92% بين السيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة، كما انخفضت نسبة الختان إلى 85% بين الشابات في الفئة العمرية بين 20 و25 سنة، و72% بين الفتيات بين 13 و17 سنة.

وأشارت نتائج الدراسة الجديدة إلى أن هناك زيادة ملحوظة فى نسبة الفتيات اللاتى تم ختانهن عن طريق طبيب أو ممرضة، حيث وصلت النسبة لـ65% بين أعمار 13 لـ17، مقارنة بـ31% بين اللاتى تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة.

وبحسب الدراسة، فإن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تكون أسهمت في تطبيب ختان الإناث، فعلى سبيل المثال، خلال العشرين سنة الماضية صدرت عدة قرارات كما نفذت عدة تدخلات ربما تكون أسهمت بشكل غير مباشر فى تطبيب ختان الإناث، وربما تكون الحملات الإعلامية قد أسهمت فى هذا، حيث إنها ركزت على المضاعفات قصيرة المدى لختان الإناث وتحديداً النزيف والوفاة، ومن ثم فقد حرصت الأسر على تجنب تلك المضاعفات عن طريق اللجوء لفرق طبية.

من القاهرة الدكتورة جيهان جادو سفيرة النوايا الحسنة للدفاع عن حقوق المرأة

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