فتاتان تعملان في مهنة غسيل السيارات في مصر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ناهد العثماني)

لطالما دفعت مشاكل البطالة و غلاء الأسعار في مصر الكثير من الشباب المصري الى ايجاد حلول بديلة لتحدي هذه الظروف اذ يلجأ العديد منهم الى احتراف مهن جديدة ليست من اختصاصهم و ذلك لسهولتها أو لكثرة الاقبال على منتجاتها.

تعتبر الشابتان منى وداليا المثال الحي لهؤلاء الشباب. ففى منطقة المقطم بالقاهرة افتتحت الشابتان مشروعهما الخاص بمجال تنظيف وغسيل السيارات، وهي مهنة يشتهر بها الرجال في مصر.

اذ تقوم الفتاتان بكل الأعمال المتعلقة بالسيارات وتشير الفتاتان إلى أن مشروعهما يهدف إلى زيادة الدخل الشهري. نظرا للمشكلات الاقتصادية في مصر. كما تسعيان لتغيير هذا المفهوم في المجتمع على المدى البعيد.

تقول داليا: "خدمات غسيل السيارات في مصر تقتصر عادة على الرجال لأنها تعتبر عملاً يدوياً شاقا ولهذا تجد دائماً رجالاً في هذا المجال. لكننا غيرنا هذه الفكرة تماما، و لا نشعر بالتعب لأننا نحبها كثيراً ، لهذا السبب لا تشكل هذه المهنة عبئًا علينا ".

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