لا مكان عندها للفشل.. مانامي تعزف الكمان بيد إصطناعية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

قد يلقي الكثير من الناس اللوم على أنفسهم أو على أشخاص آخرين، بسبب ما يسمى "سوء الحظ" وذلك لعدم نجاحهم في مجال أو مهمة ما! موقنين أن العامل البشري ليس هو السبب، وأن سببا آخر خارجي قد حال دون نجاح

المهمة، وقبل أن تجلد نفسك والآخرين باللوم، إليك بعض الأسباب الأكثر شيوعا للفشل:

اختيار التوقيت غير الصحيح، فقدان المتابعة الجيدة، غياب الرغبة الملحة، عدم ملائمة الظروف الاجتماعية، ضعف المورد المالي، لكن لنتريث قليلا هل تعتقد أن أي نجاح هو مرتبط بالمجال المالي؟ دعني أخبرك أن

النجاح يمكن أن يرتبط بأي شيء لا نوليه الكثير من الاهتمام، كوجود صديق جيد في حياتنا، أسرة متماسكة، أن تنقن مهارة أو رياضة ما، هذه كلها مكتسبات يمكن أن نصنفها في خانة النجاح.. لذلك لا تثقل كاهلك باللوم مرة

أخرى.. ما عليك سوى أن تشاهد ماذا فعل الأخرون لبلوغ قمة النجاح بأقل الوسائل..

فكلما شاهدت هذه المرأة المدهشة التي تدعى "مانامي إيتو" من اليابان، لن تستطيع أن تقول أن هناك عامل أو إنسان آخر يتحمل مسؤولية فشلك؟ هذه المرأة التي يجب أن تكون قدوتك في هذا الصدد، فقدت ذراعها اليمنى في حادث مروري في نوفمبر 2004 عندما كانت تدرس لتصبح ممرضة، وهو الشيء الذي أجبرها على التخلي عن حياتها المهنية، وحينما ذهبت إلى مركز طبي للحصول على ذراع إصطناعي، كانت مندهشة جدا حيث هناك وجدت أن أشخاصا ذوي إعاقات مختلفة يلعبون كرة السلة. ومنذ ذلك الحين ، بدأت السباحة وعادت للدراسة مرة أخرى لتصبح ممرضة، هل اقتنعت الآن؟ أن ليس هناك مجال للفشل إذا تغلبت عليه من الداخل!

مانامي إيتو الآن هي ممرضة، عازفة كمان، وسباحة في فريق الأشخاص ذوي الإعاقات الخاصة، في 2008 احتلت المركز الرابع في سباق 100 متر صدر في أولمبياد بكين للألعاب "البارالمبية" والثامنة في أولمبياد لندن 2012.

وهي تعد الممرضة الأولى التي تمتلك ذراعا اصطناعية في اليابان، وتشارك في عروض الكمان بجميع أنحاء البلاد..



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