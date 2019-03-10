هجوم إلكتروني جديد ضرب التيار الكهربائي في فنزويلا

أخبار الآن | كراكاس – فنزويلا (أ ف ب)

أعلن الرئيسُ الفنزويلي نيكولاس مادورو إنّ هجوماً إلكترونياً جديداً منع السلطاتِ الفنزويليّة من إعادةِ الكهرباء إلى أنحاءِ البلاد.

وتحدّث مادورو أمام مؤيّدين له في كراكاس عن أنّ التقدّمَ الذي كان تمّ إنجازه لإعادةِ التيار الكهربائي بلغت نسبتُه سبعين بالمئة، عندما تلقّت فنزويلا هجوماً إلكترونياً آخر على أحدِ المولّدات التي كانت تعمل على أكملِ وجه، الأمر الذي ألغى كلّ ما تم إنجازه من إصلاح.

وتشهد فنزويلا انقطاعاً غير مسبوق للتيّار الكهربائي ما أدّى إلى حدوث فوضى. وغرقت كراكاس وكل فنزويلا تقريباً في الظلام منذ الخميس بسبب عطل كبير في الكهرباء نسبته حكومة مادورو إلى عملية تخريب في محطة الكهرباء الرئيسية في البلاد.

وقطع التيار الكهربائي في كل أحياء العاصمة والخدمات مثل المترو وإشارات المرور. واضطر آلاف الأشخاص عند مغادرتهم عملهم إلى السير كيلومترات للعودة إلى منازلهم. وأثّر انقطاع الكهرباء على نشاطات مطار سيمون بوليفار الدولي، حسب شبكات التواصل الاجتماعي.

وقطعت الخطوط الهاتفية والانترنت أيضا فجأة وكذلك توزيع المياه في المباني والذي يتمّ عبر مضخات كهربائية.

وتوفي 15 فنزويلياً مصابين بأمراض الكلى بسبب عدم تمكّنهم من الخضوع لجلسات غسيل كلى خلال فترة انقطاع التيّار الكهربائي في البلاد، حسب ما ذكرت منظّمة غير حكوميّة السبت.

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