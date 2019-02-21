صفقات عسكرية إماراتية بأكثر من 5 مليارات دولار
أخبار الآن | أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)
أبرمت دولة الامارات العربية المتحدة صفقات تسليح في معرض آيدكس الدفاعي في أبوظبي.
الصفقات تجاوزت قيمتها خمسة مليارات دولار على مدى خمسة أيام وشملت منصات إطلاق صواريخ من شركة "ريثيون" الامريكية.
وتقاتل القوات الإماراتية المتمردين الحوثيين في اليمن ضمن تحالف عسكري تقوده السعودية.
ويقام معرض آيدكس في أبوظبي مرة كل سنتين.
وفي 2017، بلغت قيمة الصفقات التي وقّعتها الامارات 19 مليار درهم (حوالي 5,22 مليارات دولار) بينها ثلاث صفقات مع "ريثيون" بأكثر من 2,77 مليار درهم (حوالى 745 مليون دولار) لشراء صواريخ وقطع غيار وذخائر للقوات الجوية.
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