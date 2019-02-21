صفقات عسكرية إماراتية بأكثر من 5 مليارات دولار

... صفقات عسكرية للإمارات تتجاوز الـ4.9 مليار في أيدكس وقعت الإمارات عقود صفقات عسكرية تجاوزت قيمتها الـ4.9 مليار درهم إماراتي (1.3 مليار دولار)، وذلك في معرض الدفاع الدولي "أيدكس"...

... مستقبل الدفاع وآخر تكنلوجيا التسليح تتنافس في معرض آيدكس 2015 بأبوظبي انطلقت في أبو ظبي فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس" في دورته الثانية عشرة، وسط عروض عسكرية ، وبحضور كبار شخصيات سياسية وعسكرية دولية حيث تعرض شركات عالمية أحدث أنواع الأسلحة لمدة تمتد لغاية السادس والعشرين من الشهر الجاري

... بزنس انسايدر: الإمارات تمتلك أفضل جيش يمكن أن تسمع عنه أشاد موقع بزنس إنسايدر الأمريكي بالجيش الإماراتي واعتبرته واحداً من أفضل الجيوش في العالم من حيث التنظيم والانضباط والقدرة على أداء المهام والواجبات القتالية بمهارة عالية، بالإضافة إلى تزويده بشكل دائم بأحدث صنوف الأسلحة من كل أنواعها.

... الاقتصاد المغربي يضيع في متاهات الترجمة مع عدم إكمال كثيرٍ من الطلاب تعليمهم الجامعي لعدم إجادتهم اللغة الفرنسية، اقترحت الحكومة المغربية العودةَ لاعتماد تدريس العلوم والرياضيات والموضوعات التقنية

... صفقات ضخمة خلال يومين في "أيدكس" و"نافدكس" أعلن المتحدث الرسمي لمعرض "آيدكس" في أبوظبي، العميد ركن محمد خميس الحساني، توقيع صفقات بقيمة تجاوزت سبعة مليارات درهم إماراتي ما يعادل 1.9 مليار دولار