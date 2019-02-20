حافلة ذكية للتوعية المرورية في دبي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (متابعات)‏

دشنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حافلة السلامة الذكية لتعزيز التوعية المرورية لطلاب المدارس في دبي، وللمحافظة على خلو المدارس والمناطق المحيطة بها من حوادث الوفيات المرورية، اذ نجحت الهيئة في السنوات السبع الماضية في الحفاظ على معدل «صفر وفيات في مناطق المدارس».

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في «الهيئة»: إن «الهيئة» تعمل مع القيادة العامة لشرطة دبي على تنفيذ الخطة التنفيذية الخمسية لاستراتيجية السلامة المرورية الذي يتضمن أربعة محاور رئيسة، هي الرقابة والضبط المروري، وهندسة الطرق والمركبات، والتوعية المرورية، ومحور تطوير الأنظمة والإدارة، مشيراً إلى أن وفيات الحوادث انخفضت من 21.9 لكل 100 ألف من السكان في عام 2005 إلى 2.4 لكل 100 ألف في عام 2018.

واستعرضت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في «الهيئة» أهداف مشروع حافة السلامة الذكية، المتمثلة برفع مستوى الوعي المروري لدى طلاب المدارس في الفئة العمرية (6 - 14) سنة، موضحة أن العمل ببرنامج الحافلة سوف يكون على مرحلتين، تبدأ الأولى في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2018 - 2019، ويشمل 30 مدرسة خاصة، بحسب التنسيق مع إدارات المدارس وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، أما المرحلة الثانية التي سيتم تطبيقها في العام الدراسي المقبل، فستشمل 45 مدرسة حكومية وخاصة، بعد التنسيق مع وزارة التربية والتعليم

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