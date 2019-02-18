الهند تشتري ملايين الأطنان من النفط الأمريكي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وقعت مؤسسة النفط الهندية، اتفاقا سنويا لشراء ما يصل إلى ثلاثةِ ملايين طن من النفط الأمريكي.

وفي وقتٍ سابق، أظهرت بيانات أن وارداتِ الهند النفطية من إيران انخفضت بنسبة 45% في يناير/كانون الثاني إلى 270 ألفا و500 برميل يوميا، بما يقل عن التوقعات البالغة 300 ألف برميل يوميا للشهر مع تأخر بعض الشحنات.

وتأتي هذه الأرقام في إشارة إلى الالتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران والتعاملات الاقتصادية معها

وسبق أن اشترت المؤسسة التي تديرها الدولة نفطا أمريكيا من الأسواق الفورية ووقعت اتفاقا قصير الأجل في أغسطس/آب لشراء 6 ملايين برميل من النفط الأمريكي بين نوفمبر/تشرين الثاني ويناير/كانون الثاني.

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