الهند تستأنف رحلاتها إلى العراق بعد انقطاع دام 30 عاما

أخبار الآن | النجف - العراق ( أ ف ب )



استأنفت الخطوط الجوية الهندية الخميس رحلاتها الجوية إلى العراق، للمرة الأولى منذ نحو ثلاثين عاما.

وحطت الطائرة الأولى الآتية من مدينة لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش، في مطار مدينة النجف العراقية.

وعلى المدرج، كان مسؤولون عراقيون في استقبال طاقم الطائرة وأول الواصلين.

وقال السفير الهندي لدى العراق براديب سينغ للصحافيين في مطار النجف "لقد كنا نحاول منذ وقت طويل أن نعيد الخطوط الجوية الهندية".

وأضاف سينغ "هذه هي المرة الأولى خلال الأعوام الثلاثين الماضية" التي تحط فيها طائرة هندية في العراق، و"نحن سعداء جدا لاختيار مدينة النجف كوجهة أولى".



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