الغضب يعم العراق.. طفلة تفارق الحياة بعد تعذيبها بوحشية!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توفيت الطفلة العراقية رهف نصير (7 سنوات)، يوم الخميس الماضي، متأثرة بجروحٍ أصيبت بعد قيام زوجة أبيها بتعذيبها بشكلٍ وحشي. وأثارت هذه الحادثة غضباً واسعاً في جميع أنحاء العراق، وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات بالمتّهمة.

وفي تفاصيل الحادثة، فإنّ "والد الطفلة رهف نقلها إلى مستشفى في بغداد، بعدما فقدت الوعي نتيجة تعرضها للتعذيب صعقاً وكياً بالنار في معظم أنحاء جسدها". وبحسب بيان لوزارة الداخلية العراقية، فإنّ "زوجة الأب زعمت أنها مصابة بحمى وتحتاج إلى علاج، ولكن عند الكشف لوحظت آثار التعذيب". وإثر إعلان الوفاة، عمدت السلطات العراقية إلى توقيف السيدة للتوسع في التحقيق معها.

من جهته، دان وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقية باسم عبد الزمان الحادثة، وقال في بيان: "ذوو الطفلة الضحية عذبوها حتى وصلت إلى مرحلة النزيف في الدماغ وفقدان الوعي، كما أنّ الحروق ملأت جسمها، وقد انتهى بها الأمر إلى الوفاة. ورغم الجهود التي بذلت لإنقاذها في المستشفى، إلّا أنها لم تنجح بسبب إصاباتها البالغة".

مصدر الصور: elmwatin - Nacional

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