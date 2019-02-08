لبناني أحرق نفسه بسبب عدم قدرته على دفع تكاليف دراسة ابنته

أخبار الآن | بيروت - لبنان (متابعات)

مأساة حقيقية شهدتها منطقة الكورة اللبنانية شمالي البلاد بعدما أقدم أب على احراق نفسه بسبب عدم قدرته على دفع تكاليف دراسة ابنته.

وبحسب وسائل اعلام لبنانية فإن المواطن اللبناني جورج زريق توجه الى المدرسة طالباً إفادة ابنته حتى ينقلهم الى مدرسة أخرى رسمية، بسبب سوء وضعه المالي، إلا ان المدرسة رفضت طلبه مشترطةً تسديد القسط أولاً، فأقدم على حرق نفسه أمام باحة المدرسة.



وقد نقل جورج امس الى مستشفى السلام في طرابلس بسبب وضعه الحرج الا انه ما لبث ان فارق الحياة.

وأوضحت وسائل اعلام، أن لدى جورج ولدين، وهو "واقع في عجز مالي" جعله غير قادر على تسديد ما يتوجب عليه، وقرر نقل ابنته الى مدرسة مجانية لكنه لم يستطع بسبب رفض ادارة المدرسة فأضرم النار بنفسه احتجاجا.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى السلام في طرابلس أن الصليب الأحمر اللبناني نقل زريق اليها وهو بحالة خطرة، لكنه ما لبث أن توفي بسبب حروق خطيرة في مختلف أنحاء

جسده.

وقال شهود عيان، ان جورج كان يصرخ أمام المواطنين وهو يحترق، وقد عمل عدد من الأشخاص على اطفاء النار التي التهمت مختلف أنحاء جسده.



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