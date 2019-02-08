الحريري: ملتزمون بسياسة النأي بالنفس والقرار 1701

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

شدّد رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، التزام حكومته بسياسة النأي بالنفس وبالقرار 1701، وأكد الحريري، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيطالي غيوزيبي كونتي، يوم أمس، في بيروت، إن المرحلة المقبلة في لبنان هي مرحلة عمل، وهي مرحلة واعدة فيها العديد من الفرص الاستثمارية، لا سيما من خلال تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري الذي عرضته الحكومة اللبنانية في مؤتمر سيدر، وما يتعلق بتنفيذ مشاريع البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف: «أدعو أصدقاءنا الإيطاليين للاطلاع عن كثب على هذه المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في لبنان، كما أعرب عن سروري لكون الشركات الإيطالية مشاركة في الفرص الاستثمارية في قطاع النفط والغاز في لبنان».

بدوره، قال رئيس الوزراء الإيطالي: «نؤكد التزامنا تجاه لبنان في ما يتعلق بمهمة حفظ السلام، ونحن فخورون بمشاركة قواتنا في مهام الأمم المتحدة، أوكّد الدعم الإيطالي لبلد تربطنا به علاقة راسخة».

وأردف: «تحدثت مع الحريري عن أمور عدة، لاسيما التطورات على طول الخط الأزرق، ونتمنى أن يكون الحوار الحل الوحيد من أجل التخفيف من التوترات، نحن هنا على أتم الاستعداد مع جنودنا من أجل القيام بالوساطة ونثق بالوصول إلى نتيجة إيجابية».

ولفت كونتي إلى أنه بحث مع الحريري عن أزمات المنطقة، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك حلول سياسية وتقييم كبير لدور الأمم المتحدة، من أجل تفادي أن تكون هناك عقوبات أخرى. وأوضح كونتي أنّه بحث والحريري مشكلة النازحين، قائلاً: «نعرف أن عددهم يشكل نحو 30 في المئة من الشعب اللبناني.

وإذا ما نظرنا إلى النسب سنجد أنها الأعلى بالمقارنة مع البلدان الأخرى». وأعلن كونتي الوقوف إلى جانب لبنان وشعبها من خلال مكتب التعاون للتنمية، والاستعداد للمساهمة في الحوار السلمي بكل المنطقة.



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