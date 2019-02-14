تراجع الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلنت الجمارك الصينية الخميس أن الفائض في الميزان التجاري بين الصين والولايات المتحدة الذي يشكل محور التوتر الاقتصادي بين البلدين، سجل تراجعا طفيفا الثاني يناير.

وبلغ الفائض التجاري للصين 27,3 مليار دولار في الثاني يناير، مقابل 29,87 مليار دولار في الأول ديسمبر و35,54 مليارا في الثاني نوفمبر، حسب هذه الأرقام.

ويأتي ذلك بينما استأنفت الولايات المتّحدة والصين مفاوضاتهما التجارية في بكين الخميس على مستوى رؤساء الوفدين قبل أسبوعين تقريباً على انتهاء المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض حزمة جديدة من العقوبات على بكين.

ويسعى الجانبان للتوصّل إلى اتفاق تجاري قبل الأول من آذار/مارس، المهلة النهائية التي حددها ترامب رغم إعلانه أنّه قد يمدّدها على ضوء سير المحادثات في بكين.





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