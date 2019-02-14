ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي لليابان بـ %0,3

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أفادت أرقام أولية نشرتها الحكومة اليابانية الخميس أن أجمالي الناتج الداخلي الياباني ارتفع بنسبة 0,3 بالمئة في الربع الأخير من 2018، عن الفصل الذي سبقه، بعد صيف شهد سلسلة من الكوارث الطبيعية.

واستفاد ثالث اقتصاد في العالم من فترة شهدت زيادة في استهلاك العائلات واستثمارات غير مقيمة للشركات، لكن ما أضعفه هو تباطؤ في الصادرات في أجواء دولية سيئة.

وتتأثر اليابان خصوصا بتباطؤ الاقتصاد في الصين التي تعد مع الولايات المتحدة من شركائها الرئيسيين.

وكان المحللون الذين استطلعت وكالة الأنباء المالية بلومبرغ نيوز آراءهم، يتوقعون أداء أفضل (+0,4 بالمئة).

لذلك يعد هذا الارتفاع تحسنا طفيفا بعد تراجع بنسبة 0,7 بالمئة في الفصل الثالث (بعد خفض في التقديرات بمقدار 0,1 نقطة).

وكانت نفقات استثمارات الشركات سجلت انخفاضا كبيرا بسبب سلسلة من الأعاصير تسببت في قطع الشبكة اللوجستية وزلزال أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في جزيرة هوكايدو بشمال الأرخبيل، ما تسبب باضطراب النشاط في هذه المنطقة.

وفي مجمل العام 2018، ارتفع إجمالي الناتج الداخلي الياباني 0,7 بالمئة في تباطؤ واضح عن 2017 عندما بلغ 1,9 بالمئة.





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