الذهب يصعد نتيجة رفض اتفاق البريكست

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ارتفعت أسعار الذهب نتيجة عدم وضوح مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعدما تم رفض اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للانفصال عن الاتحاد، في حين تزايدت الدعوات لوقف رفع أسعار الفائدة الأمريكية.



ويقول المحللون إن تزايد فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق يعزز جاذبية المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا، حتى مع صعود أسواق الأسهم الأمريكية في الأسابيع الأخيرة.

وبحلول الساعة 06:10 بتوقيت غرينتش، كان سعرالذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 1292.61 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1292.40 دولار للأوقية.

وصوت المشرعون البريطانيون برفض اتفاق تيريزا ماي للانفصال بفارق كبير، مما يثير اضطرابا سياسيا قد يؤدي إلى خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أو حتى عدم الخروج.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1324 دولارا للأوقية. وبلغ المعدن مستوى قياسيا مرتفعا عند 1342.43 دولار الأسبوع الماضي.

وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 795.50 دولار للأوقية، بينما استقرت الفضة عند 15.57 دولار للأوقية.





اقرا: هزيمة لماي.. النواب البريطاني يرفض بأغلبية خطة بريكست