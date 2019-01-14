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تراجع الليرة التركية بعد تهديدات ترامب

أخبار الآن | دبي - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

تراجعت الليرة التركية أمام الدولار الأميركي، بعد أن حذّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب تركيا.

من أنها ستدمر اقتصادياً إذا شنّت هجوماً ضدّ الأكراد بعد انسحاب القوّات الأميركيّة من سوريا، داعياً في الوقت نفسه الأكراد إلى عدم استفزاز أنقرة.

إذ انخفضت الليرة، إلى 5.53 مقابل العملة الأميركية إلى 5.4540 بعد أن وصلت إلى 5.5450 في التعاملات الصباحية.

وتأتي تغريدة ترمب عبر حسابه على تويتر بعد أن كان الرئيس التُركي رجب طيّب أردوغان قد رفض بشدّة الموقف الأميركي الداعي إلى ضمان حماية القوّات الكرديّة المسلّحة في شمال سوريا لدى انسحاب القوّات الأميركيّة.

تجدر الإشارة إلى أن الليرة التركية إحدى أسوأ العملات أداء في 2018، بتراجعات مقابل الدولار بنحو 30%.

كذلك يبقى التضخم مرتفعا جداً وقد وصل إلى 25% في أكتوبر الماضي - وهو أعلى مستوى له في 15 عاماً.

ومن المتوقع أن يدخل الاقتصاد التركي في ركود هذا العام، حيث تتوقع وكالة موديز انكماشا بـ2%.

 

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