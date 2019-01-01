2018.. عام مرعب على البيتكوين

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

لم يكن عام 2018، مبشراً للبيتكوين وسائر نظيراتها من العملات الافتراضية الأخرى. وسجلت البيتكوين تراجعاً حاداً في قيمتها خلال عام 2018، لأسباب متعددة كان أبرزها التحذيرات من التعامل بها وسائر العملات الافتراضية الأخرى.

لم تسر رياح عام 2018، كما تشتهي سفن البيتكوين، العملة الافتراضية الأكثر شهرة حول العالم.

وهبطت قيمة العملة الافتراضية في 2018، أكثر من 80 بالمئة، مسجلة خسائر بقيمة 15 ألف دولار للبيتكوين الواحد.

وبمقارنة بين عامي 2017، و2018، بلغت قيمة البيتكوين في تعاملات يوم السبت الماضي، نحو 3890.27 دولار، في مقابل 18680 دولارا عند نهاية عام 2017.

ولم تحقق البيتكوين، مستويات عام 2017، مع حالة التذبذب التي تشهدها يوما بعد يوم.

وبلغت البيتكوين أعلى نقطة خلال الأسبوع، عند أربعة آلاف دولار في يوم 24 كانون الأول (ديسمبر)، مقارنة بنحو 3697 دولارا التي سجلتها يوم 28 كانون الأول، ديسمبر، ما يؤكد حالة الغموض الموجودة لدى المستثمرين تجاه العملة،

وفق صحيفة الاقتصادية السعودية. التراجع الكبير الذي منيت به البيتكوين، جاء على خلفية التحذيرات التي أطلقتها بنوك مركزية حول العالم من التعامل بالبيتكوين وعملات افتراضية أخرى. ووفق صحيفة السعودية، عزت تلك البنوك تحذيراتها، إلى الخطورة الشديدة التي يمكن أن تواجه المستثمرين جراء التعامل بالعملات الافتراضية.

كما أن حكومات في عدد من البلدان حظرت التعامل بالعملات الافتراضية، بعد ورود تقارير تؤكد استخدام تلك العملات في أعمال غير قانونية، كتهريب المخدرات وغسل الأموال، وتمويل جماعات إرهابية.

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