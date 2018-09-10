الدولار يتجاوز الروبيل للمرة الأولى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تجاوز الدولار الأمريكي عتبة السبعين روبلا، للمرة الأولى منذ مارس 2016، في إطار أوضاع تجارية عالمية متوترة وارتفاع أسعار النفط.

ويتخوف المستثمرون أيضا من تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ويترقبون العقوبات الأميركية على النفط الايراني التي ستدخل حيز التنفيذ في نوفمبر.

في حين تواجه روسيا أزمة اقتصادية ومالية بسبب عوامل عدة منها العقوبات الغربية بسبب الأزمة الأوكرانية.

ولا تزال العملات الناشئة تتلقى من جهة أخرى تبعات انهيار الليرة التركية هذا الصيف.

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