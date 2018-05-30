اليورو يهوي إلى أدنى مستوى في 6 أشهر بسبب ازمة ايطاليا

أخبار الآن | روما - ايطاليا (وكالات)

بلغ اليورو أدنى مستوى في 6 أشهر ونصف الشهر أمس، منخفضا لليوم الثالث على التوالي على وقع أزمة تشكيل الحكومة في إيطاليا، التي لا تهدد فقط اقتصاد الدولة الأوروبية ولكن قد تهدد استمرار وجود منطقة العملة الأوروبية الموحدة نفسها.

أسواق السندات الإيطالية تشهد عمليات بيع عشوائية قفزت بعوائدها 3 في المائة، جراء تنامي المخاوف السياسية هناك، مما يدفع بالمستثمرين للتخلي عن العملة الموحدة.

وتراجعت بورصة ميلانو بأكثر من 3 في المائة، فيما تخطى الفارق بين معدلات الفائدة على القروض الإيطالية والألمانية لعشر سنوات 300 نقطة، في مؤشر على القلق المتزايد حيال الأزمة السياسية في إيطاليا. كما سجلت بورصة مدريد أمس تراجعا بلغ أكثر من 3 في المائة في أعقاب تراجع بورصة ميلانو، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار في إسبانيا، متأثرة بتراجع سندات المصارف الإسبانية الرئيسية قبل أن تعود إلى التحسن.

محافظ البنك المركزي الإيطالي حذر من اندلاع أزمة ثقة في البلاد في ظل الاضطرابات في السوق بسبب الإخفاق في تشكيل حكومة ائتلافية جديدة.

وقال: «لا يمكن أن ننسى أبدا أننا على بعد بضع خطوات من خطر شديد يتمثل في فقدان الثقة»، مضيفا أنه يجب تجنب وقوع أزمة مالية.

وطالب المحافظ الساسة الإيطاليين بقبول الإصلاحات الاقتصادية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن «مستقبل إيطاليا في أوروبا». كما أشار إلى أن إخفاق الحزبين في تشكيل حكومة أدى لاضطراب الأسواق المالية، مما جعل العائدات على السندات الحكومة الإيطالية لمدة 10 أعوام ترتفع بصورة كبيرة أمس، لتتجاوز 3 في المائة لأول مرة منذ منتصف 2014.

ووضع الرئيس الإيطالي البلاد على مسار إجراء انتخابات مبكرة يوم الاثنين، بتعيينه كارلو كوتاريلي المسؤول السابق بصندوق النقد الدولي رئيسا مؤقتا للحكومة مع تكليفه بالتخطيط لإجراء انتخابات مبكرة وإقرار الموازنة المقبلة.

مصدر الصورة: الغد برس

اقرأ أيضا:

الدين العام العالمي.. أرقام فلكية.. فما هي حصص الدول والأفراد منه؟

