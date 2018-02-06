البورصات الآسيوية تتضامن مع وول ستريت وتهوي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( غرفة الأخبار )

بعد استيقاظهم على انهيار البورصة.. انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بالخبر بين متسائل ومحلل ، ومتخوف ، من أن تنعكس هذه الأرقام على الأسواق المحلية .. فريق برنامج اليوم جال في تويتر ورصد ابرز ردود الأفعال والتحليلات ..

عبد الله العصيل الذي يعرف عن نفسه بأنه محلل فني ومختص في الأسهم السعودية رأى أن هبوط الأسواق المالية طبيعي ويقع في خانة جني الأرباح ..

عبدالله العصيل(محلل)

@aosail1

محلل فني ومشرف على أكبر روم اقتصادي للاسواق المالية مختص بـ #الأسهم_السعودية

اخوي فهد تطمن التراجع طبيعي وجني ارباح توافق مع نزول السوق الامريكي

لا تخاف سوقنا جاهز🌟واحنا جاهزين🌟التراجع جني طبيعي مع تهدءه وبعدها انطلاقه لأرقام جديده



وكذلك يوافقه البشري على تويتر الذي يعرف نفسه أيضاً بأنه مستشار وخبير في سوق الاسهم السعودي والذي يقول بأنه توقع هذا الهبوط معتبراً أياه موجة تصحيحية

البشري

@albashrish

اليوم أغلق على 26611

حسب تحليل لي سابق فنحن الان في قمة رئيسية للاسواق الامريكية

ومن المفترض ان تدخل في موجة تصحيح قوية في الفترة القادمة والله أعلم

بينما حسام الصالح دعا أصحاب الأسهم إلى التريث والهدوء في التعاملات لأنه أيضاً يرى الهبوط خطوة تصحيحية وبما أنه اول يوم لمدير البنك الفدرالي الجديد يرى الصالح أننا في حاجة الى الاستماع إلى خططه ورؤيته .

حسام الصالح

@HussamAAlsaleh1

الهدوء ، واضح ان التصحيح في بدايته ولا يخفى عليك انه اول يوم لمدير البنك الفدرالي الجديد فنحتاج نسمع مرائياته و خططه ،

Hold Position



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