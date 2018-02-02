عملة بيتكوين تهبط بنسبة 30 في المئة هذا الأسبوع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

هبطت عملة بيتكوين 9 في المئة، الجمعة، لتتجاوز خسائر العملة الرقمية الأكثر شهرة 30 في المئة هذا الأسبوع، متجهة إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل 2013.

وانخفضت بيتكوين إلى 8 آلاف و155 دولارا في بورصة بيتستامب، التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها ..

وخسرت عملات رقمية أخرى كبرى أكثر من 20 في المئة من قيمتها في آخر 24 ساعة من التعاملات، وفقا لموقع "كوين ماركت كاب".

وأدت ردود فعل قوية من جهات تنظيمية ضد العملات الرقمية إلى اتجاه المستثمرين للبيع هذا الأسبوع.

وبيتكوين منخفضة بأكثر من النصف مقارنة مع مستوى الذروة الذي بلغ نحو 20 ألف دولار في ديسمبر.

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