بحلول عام 2036 العالم بحاجة لأكثر من 600 ألف طيار مدني

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

سيتطلب قطاع النقل الجوي وفق النمو المتوقع توظيف أكثر من 600 ألف طيار في العالم بحلول العام 2036، وفق ما اعلنت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).

الأمينة العامة للمنظمة فانغ ليو قالت أمام مجلس العلاقات الدولية في مونتريال ان "عدد الرحلات التجارية والركاب يتضاعف كل 15 سنة ولكن اليد العاملة المتوفرة في هذا القطاع تتقلص".

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وأضافت أن "هذا النمو يمثل تحديا بسبب عوامل عديدة أبرزها الشيخوخة المحتومة للسكان وانخفاض الولادات وعوامل اخرى مثل انجذاب المواهب المستقبلية الى قطاعات اخرى في التقنية العالية".

وأوضحت ليو ان "80% من هؤلاء الطيارين سيكونون طيارين جدد لا يطيرون حاليا".

بالنسبة إلى الأمينة العامة فإن الامر لا يقتصر على الطيارين بل يتعداه إلى "المراقبين الجويين وموظفي الصيانة وفنيين آخرين".

وأشارت الأمينة العامة إلى أن عدد المسافرين جوا يبلغ حاليا 4.1 مليار راكب سنويا، بينما ثلث عمليات الشحن في العالم تتم جوا.

وبالإضافة إلى كل هذه التحديات هناك تحد آخر امام قطاع النقل الجوي يتمثل بضيق السعة الاستيعابية للمطارات الموجودة حاليا في العالم والحاجة الى توسعة هذه المطارات او بناء مطارات جديدة، بحسب ليو التي قالت إن "ما لا يقل عن 24 مطارا دوليا في أفريقيا ستبلغ طاقتها القصوى في غضون عامين على الأكثر ولن يكون بمقدورها تلبية ازدياد حركة النقل".

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