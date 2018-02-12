طيران الإمارات توقع صفقتها مع إيرباص بـ16 مليار دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( غرفة الأخبار )

وقعت شركة طيران الإمارات الأحد، عقدا لشراء ما يصل إلى 36 طائرة ايرباص إيه380 تبلغ قيمتها 16 مليار دولار بالأسعار المعلنة، مؤكدة طلبية مهمة لمستقبل أكبر طائرة نقل ركاب في العالم.

في منتصف يناير كانون الثاني جرى إعلان طيران الامارات وشركة ايرباص عن الطلبية الخاصة بشراء 20 طائرة من الطراز ذي الطابقين مع خيار لشراء 16 طائرة إضافية، في البداية على أساس مؤقت .

وقالت شركة الطيران التي مقرها دبي إن التسليمات ستبدأ في 2020.

وكانت ايرباص قالت في السابق إنها ستوقف إنتاج الطائرة إيه380 إذا عجزت عن إبرام الصفقة الضخمة مع طيران الإمارات.

وقالت طيران الإمارات إن أحدث طلبية تصل بالتزام طيران الإمارات تجاه برنامج الطائرة إيه380 إلى 178 طائرة مضيفة أنها تقيم خيارات بشأن محركات الطائرات الجديدة.

وتشغل الناقلة الاماراتية حاليا أكثر من مئة طائرة A380 ولديها طلبية قائمة مكونة من 41 طائرة

ومع إضافة الطلبية الجديدة فإن التزام طيران الإمارات نحو برنامج A380 يرتفع الآن إلى 178 طائرة بقيمة 60 مليار دولار أميركي "220 مليار درهم إماراتي".

ويعمل أسطول طيران الإمارات من طائرات A380 حاليا بمحركات جنرال إلكتريك ورولز رويس وتجري الناقلة في الوقت الراهن تقييما لاختيار نوع المحركات التي ستشغل طائرات الطلبية الجديدة.

وقال الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إن هذه الصفقة تعكس التزاما نحو برنامج ايرباص A380 من خلال توفير الاستقرار لخط إنتاج هذا الطراز من الطائرات

ودعم عشرات الآلاف من الوظائف الأساسية في مجال الطيران.. وحظيت الإيرباص A380 على استحسان عملائنا وانعكس استخدامها إيجابا على عملياتنا وعلامتنا التجارية.. ونحن نتطلع إلى مواصلة العمل مع إيرباص لإدخال مزيد من التحسينات على الطائرة والمنتجات على متنها.

وتمتد شراكة طيران الإمارات مع إيرباص إلى عشرات السنوات وتعد الناقلة أكبر مشغل لطائرات الإيرباص A380 في العالم حيث تشغل حاليا 101 طائرة من هذا الطراز.

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