اليابان تخطط لحظر شراء معدات "هواوي"

أخبار الان | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

تخطط اليابان لتعزيز أمنها بحظر شراء الحكومة لمعدات من الشركة الصينية هواوي، وذلك لمواجهة تسرب المعلومات والهجمات الإلكترونية، حسب ما صرح مصدر لرويترز.

و بسبب مخاوف من أن تستغل بكين شركات التكنولوجيا الصينية للتجسس، تخضع شركات التكنولوجيا الصينية لتدقيق شديد من واشنطن , وبعض أبرز الحلفاء بشأن صلاتها مع الحكومة الصينية.

وبعد أن أوقفت أستراليا ونيوزيلندا إقامة الشركة لشبكات للجيل الخامس للمحمول، منعت هواوي من العمل في السوق الأمريكية، رغم أن هواوي تقول بإصرار أنه ليس لدى بكين أي سلطة على أفعالها.

وصرحت صحيفة "يوميوري" أنه من المتوقع أن تعدل الحكومة قواعدها الداخلية للشراء. وقالت مصاجر أخرى، إن الحكومة لا تخطط لذكر اسم هواوي وزد.تي.إي على وجه الخصوص في المراجعة، لكنها ستضع معايير تُطبق على الشركتين، تهدف إلى تعزيز الأمن.

وأشار المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوغا، إلى أن اليابان على اتصال وثيق بالولايات المتحدة و خاصة في مجال الأمن الإلكتروني.

كما صرح في مؤتمر صحفي أن الأمن الإلكتروني أصبح مسألة مهمة في اليابان.. و أنه سينم اتخاد تدابير صارمة للنظر فيها من مختلف وجهات النظر. ولم تعلق هواوي على الأمر حتى الآن، كما امتنعت زد.تي.إي عن التعليق.

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