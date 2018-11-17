مفارقة.. وزير الأمن السيبراني في اليابان لم يستخدم الكمبيوتر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

اثار وزير الأمن السيبراني الياباني الدهشة يوم الخميس بعدما كشف أنه لم يستخدم الحاسب الآلي طيلة حياته ولا مرة واحدة، حسبما أوردت شبكة يورونيوز الإخبارية.

وقال يوشيتاكا ساكورادا، البالغ من العمر 68 سنة، قال للمشرعين في اليابان، بأنه لم يستخدم الحاسوب في حياته ، حيث اعتمد فقط على إصدار تعليماته للموظفين ومساعديه .

وكان رئيس الوزراء الياباني قد اختار ساكورادا وزيرا للأمن السبراني الشهر الماضي في تعديل حكومي، ويشغل ساكورادا أيضا منصب وزير مسؤول عن الألعاب الأوليمبية والبار أوليمبية التي تنظمها طوكيو في2020.

كما أثار ساكورادا الدهشة والاستغراب عندما سئل عما إذا كانت بطاقات الذاكرة (يو اس بي) كانت تستخدم في محطات الطاقة النووية في البلاد أم لا.

اقرأ أيضا:

غواص يعثر على كائن بحري عملاق