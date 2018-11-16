غواص يعثر على كائن بحري عملاق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تمكن المصور ستيف هاثواي البالغ من العمر (48 عاما) من تصوير مخلوق بحري غريب شبيه بالدودة يصل طوله إلى قرابة 8 أمتار، بالقرب من جزيرة بركانية شمالي نيوزيلندا، منهيا بذلك بحثه عنه الذي استمر عشرة أعوام.

وعبر هاثواي: "كنت متشوقا للغاية. هذا الأمر يعادل العثور على شيء كنت أحلم به لسنوات عديدة"، حسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

وقال هاثاواي إنه كان برفقة صديقه أندرو بوتيل وكانا يخططان لتصوير لقطات تحت الماء كفيديو ترويجي حول الجزيرة البيضاء في نيوزيلندا، عندما شاهدا مخلوق البحر الغريب.

كما أشار هاثواي قائلا إنه :"على الرغم من أن مسيرته التصويرية استمرت 11 عاما والتي كان معظمها مع المخلوقات البحرية تحت الماء، إلا إنه لم يواجه مطلقا أي نوع من أنواع المخلوقات الطويلة هذه حتى الشهر الماضي".

من جانبها قالت لينسي سالا، العالمة في معهد لعلم المحيطات في كاليفورنيا: "إنه على الرغم من أن هذه المخلوقات قد لا تكون بحجم الذي وجده هاثواي، إلا أن بعضها قد يصل طولة إلى 18 مترا بالقرب من نيوزيلندا وأستراليا.

يذكر أن الاكتشاف الأقدم لهذه المخلوقات الشبيهة بالديدان يرجع إلى البحارة في القرن التاسع عشر، الذين لاحظوا بريقها اللامع أثناء الإبحار.



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