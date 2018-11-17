دراسة: العقل الذكوري أقرب للتوحد

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

أشارت إحدى الدراسات التي أجريت حديثاً إلى تزايد تشخيصات مرض التوحد عند الرجال بمرتين أو ثلاث مقارنة بمثيلتها عند الإناث.

ووجدت الدراسة أن صفات المصابين بمرض التوحد أقرب للصفات الذكورية منها للأنثوية.

وقال الباحثون إن التوحد هو عبارة عن "نسخة متطرفة" من العقل الذكوري الذي يصعب عليه قراءة مشاعر الآخرين.

فتبعاً للدراسة، التي أجريت في جامعة كامبردج، توصل الباحثون، الذين قاموا بتحليل اختبارات الشخصية لأكثر من نصف مليون رجل وامرأة، إلى أن الأشخاص المصابون بمرض التوحد كانوا "أكثر منهجية" وأقل "تعاطفاً".

وكان البروفيسور سايمون بارون كوهين، مدير مركز أبحاث التوحد في كامبريدج، قد طرح سابقاً نظرية الدماغ المتطرف للذكور من أجل فهم حالة التوحد.

وأفادت الدراسة أن دماغ الذكر أكثر اندماجاً مع مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ما قد يجعل الرجال أفضل في الأمور التنظيمية منها العاطفية.

وأكد أحد الباحثين الرئيسيين في الدراسة: "هذه النتائج تنطبق فقط على مجموعات من الرجال والنساء، في المتوسط، ولكن ليس على كل فرد بشكل مباشر".

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