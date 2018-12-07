اتهامات بتحايل مصرفي ضد المديرة المالية لهواوي

أخبار الآن | واشنطن- أمريكا (رويترز)

قالت مصادرُ مطلعة إن المديرةَ المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة مِنغ وانزهو اُعتقلت في إطارِ تحقيقٍ أمريكي في مزاعمِ استخدام النظام المصرفي العالمي للتحايل على العقوباتِ الأمريكية المفروضة على إيران.

وتسببت عملية الاعتقال المفاجئة بصدمةٍ لدى بكين وأثارت شكوكا جديدة بشأن الهدنة التجارية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ الممتدة لمدة 90 يوما، بحيث تعتبر هذه الخطوة ضربة لآمال إمكانية وجود أية تهدئة في التوترات التجارية بين البلدين.

وتنظر الولايات المتحدة فيما إذا كانت شركة هواوي للتكنولوجيا قد انتهكت العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران منذ عام 2016 على الأقل وفي أمر استخدام الشركة في الآونة الأخيرة لبنك إتش.إس.بي.سي لتنفيذ عمليات تحويل مالية غير قانونية مرتبطة بإيران.

وفي 2012 دفع البنك 1.92 مليار دولار وعقد اتفاقا مع النائب العام الأمريكي في بروكلين لانتهاك العقوبات الأمريكية وقوانين غسل الأموال. ورفض متحدث باسم إتش.إس.بي.سي التعليق. ورفضت شركة هواوي التعليق أيضا.

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