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شركة "هواوي" تخرج عن صمتها بعد توقيف مديرتها المالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خرجت شركة "هواوي" الصينية عن صمتها حيالَ مسألة توقيف السلطات الكندية لرئيسة الشؤون المالية في الشركة منغ وانزهو، مؤكدةً أنّها "لا تعلم بوجود مخالفاتٍ مزعومة ارتكبتها الأخيرة".

وأكّدت الشركة أنّها "لم تتلقَ سوى معلومات قليلة متعلقة بالتهم بحق وانزهو، وليس على علمٍ بأي مخالفة ارتبكتها منغ".

ولفتت إلى أنّ "الولايات المتحدة الأمريكية طلبت تسلم منغ وانزهو التي ستواجه اتهامات غير محدّدة في نيويورك"، معتبرة أنّ "الأنظمة القضائية الكندية والأميركية ستتوصل إلى نتيجة عادلة".

وختمت الشركة مؤكدة أنّها "تحترم كل القوانين والأنظمة السارية، بما فيها القوانين والأنظمة في مجال الرقابة على الصادرات والعقوبات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

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