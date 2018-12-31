منقذ نيسان يسجن لـ 10 أيام إضافية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ذكرت محطة أساهي التلفزيونية اليابانية اليوم ، أن محكمة طوكيو جددت حبس رئيس شركة نيسان موتور المقال، كارلوس غصن، عشرة أيام.

ويعني هذا التمديد أن غصن سيظل في مركز الاحتجاز الرئيسي بطوكيو, و المحبوس فيه منذ إلقاء القبض عليه في التاسع عشر من نوفمبر الفائت بسبب اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.

ويواجه غضن اتهامات بجعل شركة نيسان لصناعة السيارات تتحمل خسائر استثمار شخصي بلغ حجمها 1.85 مليار ين (16.8 مليون دولار).

وكان غصن قد أقيل من منصبه وأوقف في العاصمة اليابانية طوكيو بسبب اتهامات تتعلق بعدم التصريح عن جزء من دخله.

وبلغ دخل غصن نحو 44 مليون دولار خلال 5 أعوام (بين 2010 و2015)، ويشتبه في أنه تدخل لرفع دخله بنفسه مرة أخرى ليصل إلى 35 مليون دولار في 3 سنوات (بين عامي 2015 و2018).

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