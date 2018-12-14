الهاتف النقال يورد 565 مليار دولار عالميا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد تقرير لرابطة "جي إس إم إيه" للاتصالات العالمية أن الموجات الميليمترية لشبكات إنترنت الجيل الخامس ستعزز من مستوى الخدمات المتاحة للمستهلكين والشركات ، وستكون مسؤولة عن 25% من نمو الناتج الإجمالي العالمي نتيجة لاستخدام شبكات الجيل الجديد.

وأشار تقرير الرابطة إلى أن تقديم خدمات مبتكرة من الجيل الخامس في مختلف القطاعات الصناعية قد يسهم في إضافة 565 مليار دولار أميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي

كما ستضيف هذه الخدمات 152 مليار دولار أميركي من عائدات الضرائب في الفترة ما بين 2020 و2034، وستعمل خدمات شبكات الجيل الخامس من الجيل القادم على تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والتنقل مع تقليل التلوث وتعزيز معدلات السلامة. غير أن هذه النتائج تعتمد على الدعم الحكومي لتحديد الطيف الترددي للموجة الميليمترية الكافية لقطاع الاتصالات الجوالة.

ويعد التقرير الصادر تحت عنوان "الفوائد الاجتماعية الاقتصادية لخدمات الجيل الخامس المقدّمة في نطاقات الموجات الميليمترية" الأول من نوعه من حيث البحث وتحديد مدى تأثير الطيف الترددي للموجة الميليمترية على المساهمة الشاملة لشبكات الجيل الخامس في المجتمع.

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