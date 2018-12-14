البنك المركزي العراقي يمنع التعامل بالدولار مع إيران

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق , إتخاذ إجراءات للتكيّف مع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران, خصوصا فيما يتعلق بمنع التعامل بالدولار.

أضاف العلاق في بيان, أن التعامل بالدولار مع إيران متوقف منذ عام 2012 , وأنه لا يمكن من الناحية العملية القيام بتحويل الدولار إلى إيران , كون أي مدفوعات بهذه العملة ستمر في المنظومة المالية الأمريكية, وستتوقف.

وأشار العلاق إلى أن البنك مع توسيع دائرة الحظر وتحفظات الدول، مؤكدًا أن الخيارات محدودة حتى في تسوية المدفوعات بعملات أخرى غير الدولار. و تابع العلاق أن "هناك قضايا ضرورية تربط العراق بإيران، منها الغاز والكهرباء، معلنًا قرب إبرام اتفاق مع واشنطن للحصول على إستثناءات مالية بخصوص العقوبات ضد إيران".

وأعلن العراق التزامه بعدم دفع الدولار إلى إيران عن صادراتها، وهو ما تسبب بقطع الأخيرة الكهرباء عن العراق الصيف الماضي، لتندلع تظاهرات حاشدة في البصرة إثر ذلك.

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