الهند تمنع استيراد النفط الايراني برغم الإعفاء الأمريكي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

رفضت الهند السماح لمصفاة هندية مملوكة لشركة روسية باستخدام الخام الإيراني الذي حصلت عليه نيودلهي , بموجب إعفاءات من العقوبات الأمريكية , بحسب ما قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه .

وأضاف الوزير الايراني أن الحكومة الهندية حصلت على إعفاء لاستيراد النفط الإيراني, لكي تستخدمه لمصفاتها الحكومية , إلا أنها لم تـَسمح للشركة الروسية بأخذ النفط الايراني.

وكان زنغنه يرد على أسئلة خلال مقابلة مع التلفزيون الإيراني عن السبب وراء عدم شراء طهران مصاف في الخارج. وأضاف أن هناك حاجة لاستثمارات كبيرة وأن المصافي ستكون خاضعة للدولة المضيفة.

وقال الوزير "إذا امتلكت مصفاة... تكون تحت سيادة الدولة التي توجد فيها... على سبيل المثال اشترت شركة روسية مصفاة إيسار في الهند. لكن غير مسموح لها بأن تأخذ نفطا من إيران".

واشترت عملاق النفط الروسي روسنفت وصندوق (يو.سي.بي) وشركة ترافيجورا السويسرية مصفاة من شركة إيسار بالإضافة إلى 3500 محطة وقود وبنية تحتية بقيمة 12.9 مليار دولار العام الماضي.

وحثت واشنطن الحكومات على خفض واردات النفط الإيراني إلى صفر لكنها منحت أكبر المشترين من إيران وهم الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا واليونان وتايوان تركيا إعفاءات من العقوبات خشية الارتفاع الشديد في أسعار الخام.

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