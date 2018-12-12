سرقة مليار دولار من العملات الرقمية في 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

أفاد تقرير جديد صادر من قبل CipherTrace’s – شركة متخصصة في البيانات المتعلقة بصناعة العملات الرقمية – عن سرقة ما قيمته 927 مليون دولار من العملات الرقمية في عام 2018 فقط.

وذكر التقرير أن منصات تداول العملات الرقمية تعد المشكلة الرئيسة في عمليات الاختراق والسرقات التي تمت في العام الحالي.

واشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت أغلب عمليات الاختراق وسرقة العملات الرقمية, كون 56% من جميع الهجمات الالكترونية حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أشار التقرير إلى أن أغلب السرقات تمت خلال النصف الأول من عام 2018, حيث تم سرقة ما قيمته 731 مليون دولار من منصات تداول مختلفة أشهرها اختراق منصة CoinCheck والتي تم سرقة ما قيمته 530 مليون دولار.

يجدر بالإشارة إلى أن التقرير ذكر بأن عدد السرقات حتى الربع الثالث من عام 2018 بلغت 927 مليون دولار, ويتوقع فريق CipherTrac أن يرتفع هذا المبلغ بنهاية الربع الحالي ليتجاوز أكثر من مليار دولار من العملات الرقمية.

الربع الثالث شهد عدد من الاختراقات الرئيسية في عالم العملات الرقمية ركز التقرير على سرقة العملات الرئيسية في الربع الثالث من عام 2018, مثل عملية اختراق منصة Bithum, والتي خسرت نحو 30 مليون دولار. بالإضافة إلى منصة Bancor, التي خسرت مبلغ 23.5 مليون دولار بسبب خلل في العقد الذكي.

كما أن منصة Coinrail الكورية شهدت فقدان أكثر من 40 مليون من العملات الرقمية, بالإضافة إلى الهجوم الذي يعرف بـ 51% على عملة “بيتكوين جولد” Bitcoin Gold, تسبب بخسارة أكثر من 18 مليون دولار.

وركز التقرير حول أهمية تخزين العملات الرقمية الخاصة بالمستخدمين بشكل صحيح في محافظ رقمية خاصة بهم, وعدم الاحتفاظ بها في منصات تداول العملات الرقمية التي تعد قابلة للاختراق.

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