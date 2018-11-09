العاهل السعودي يدشن 259 مشروعاً بمنطقة حائل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دشّن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز و وضع حجر الأساس لـ 259 مشروعا تنمويا في منطقة حائل تجاوزت قيمتها سبعة مليارات ريال سعودي.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المشاريع شملت الشؤون البلدية والقروية والسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل، ووزارة الحرس الوطني، البيئة والمياه والزراعة، والإسكان والتعليم.

ورافق ولي العهد محمد بن سلمان والده العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في زيارته إلى القصيم التي كانت أول مدينة بدأ منها جولته في مناطق المملكة.

من جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن الملك سلمان بن عبدالعزيز وصل إلى الرياض مساء الخميس قادماً من منطقة حائل.





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