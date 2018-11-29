أرامكو ستستثمر 100 مليار دولار فى الكيماويات خلال 10 سنوات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال رئيس شركة أرامكو السعودية أمين الناصر، إن الأهداف الاستراتيجية للشركة تتضمن التوسع بشكلٍ كبيرٍ جدًا في مجال التكرير والمعالجة والتسويق، لتحقيق التوازن في الحجم والأهمية العالمية مع مجال التنقيب والإنتاج، وتخطط الشركة للوصول بالطاقة التكريرية إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يوميا.

وأوضح الناصر ان برنامج أرامكو في مجال الكيماويات كبير جدًا، وستضخ الشركة 100 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة لاستفادة بأقصى حد ممكن من آفاق الاستثمار في ذلك المجال، وتلك القيمة التقديرية لا تشمل الاستثمارات المحتملة المرتبطة بصفقات الاستحواذ الكبيرة.



وذكر الناصر، خلال المنتدى السنوي الـ 13 للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) الذي انطلقت فعالياته بدبي، الثلاثاء، أن أرامكو تركز على قطاع البتروكيماويات العالمي؛ إذ أن الطلب على المواد الكيميائية سيمثّل من الآن وحتى عام 2030 حوالي ثلث نسبة النمو في الطلب العالمي على النفط، وترتفع لنحو 50% من نسبة النمو بحلول عام 2050.

وأضاف الناصر في كلمته، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة، أن البتروكيماويات ستضيف حوالي 7 ملايين برميل يوميًا من الطلب على النفط الخام بحلول عام 2050، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 20 مليون برميل يوميا، مدفوعًا بتزايد عدد البشر في الكرة الأرضية، وتزايد أعداد الطبقة الوسطى التي تتمتّع بنمط حياة أكثر تحضرًا وازدهارًا.

وأضاف أن أرامكو تهدف لتحويل مليوني برميل يوميًا من النفط الخام إلى بتروكيميائيات، ترتفع إلى 3 ملايين برميل يوميًا، بما يحقق القيمة المضافة من الثروة النفطية إلى أقصى الحدود الممكنة، وتنويع مصادر الإيرادات، مما سيقلل من آثار ومخاطر تقلّبات أسعار النفط، وتوسيع الفرص المتاحة للصناعات التحويلية وتوليد الوظائف.

وأكد الناصر أن قطاع الكيميائيات في أرامكو السعودية يرتكز على 4 إستراتيجيات، هي التكامل بين أعمال التكرير والكيميائيات، وتطوير تقنيات كبرى مبتكرة لتحويل النفط الخام مباشرة إلى كيميائيات، واقتناص فرص الاستحواذات التي تعزز النمو والتكامل، وتمكين تنمية صناعات تحويلية تحفّز المزيد من الابتكار وتؤدي لتصنيع منتجات نهائية وشبه نهائية من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

اقرأ المزيد:

صفقات بملايين الدولارات في منتدى لشركة أرامكو