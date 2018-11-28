صفقات بملايين الدولارات في منتدى لشركة أرامكو

أخبار الآن | الدمام - السعودية (رويترز)

وقع ممثلو شركات عالمية ومسؤولون كبار من شركة أرامكو السعودية صفقات تزيد قيمتها على 27 مليار دولار، أمام الحضور في منتدى أقيم في الدمام.

وقد تم توقيع الصفقات في منتدى برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) وتأتي في إطار حملة لتوسيع القاعدة الصناعية للمملكة وتصنيع حصة أكبر من المنتجات محليا.

وشهدت الدورة الرابعة للمنتدى توقيع صفقات بقيمة 27.5 مليار دولار واجتذبت أكثر من 1000 من الموردين والمصنعين المحليين والأجانب، وفقا لموقع الشركة النفطية العملاقة.

وقال رجل الأعمال عبد العزيز التركي رئيس مجلس إدارة شركة نسما المتخصصه في قطاع إنشاء البنيه التحتيه والقطاع الهندسي الميكانيكي وصيانة الآبار "في الماضي المشاريع الجبارة ( النفطيه) معظم المواد المستعملة كانت تأتي من الخارج. قليل جدا كان بالنسبه للصناعيين المحليين. هذه المبادرة ( مبادرة إكتفاء) تشجيع الصناعات المحلية والخدمات المحلية لتكون جزء من أي مشروع يقام في المملكة".

ويملك مدير إدارة التنمية الصناعية والتموين الاستراتيجي في شركة أرامكو، المهندس عبد الله الثعلي، الأرقام التي تظهر مدى ضآلة حجم المنتجات المحلية في السابق.

وقال الثعلي "برنامج اكتفاء بدأ هذه النسخة الرابعة منه، بدأ عام ٢٠١٥، قبل بداية البرنامج كان نسبة المحتوى المحلي (من المواد والصناعات) ما يقارب ٣٤٪."

و"اكتفاء" هو برنامج وضعت خطوطه العريضة عملاق النفط أرامكو قبل بضع سنوات بهدف مضاعفة نسبة المنتج المحلي من السلع والخدمات المتعلقة بالطاقة إلى نسبة 70 في المئة بحلول عام 2021.

ويقول الثعلي "اليوم ولله الحمد وصلت نسبة المحتوى المحلي إلى ٥١٪ وإن شاء الله في طريقها إلى تحقيق ٧٠٪ نسبة محتوى محلي في عام ٢٠٢١".

وبالإضافة إلى زيادة المنتجات المحلية في الصناعة، تخطط أرامكو أيضا لتوفير فرص عمل للنساء من خلال أكاديميتها الوطنية الرائدة.

وزارت القنصل الأمريكي العام في الظهران المنتدى الذي عُقد على مدار يومي الاثنين (26 نوفمبر تشرين الثاني) والثلاثاء (27 نوفمبر تشرين الثاني).

وقالت "الفكرة هي التأكد من أننا لا نقوم بالانتاج محليا فحسب، بل نقوم أيضاً بجلب الخبرة من الخارج".

وقالت إنها تأمل في أن تزود الشركات الأمريكية أرامكو بالتكنولوجيا التي تملكها.

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