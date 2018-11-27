جنرال موتورز تعلن خطة إعادة هيكلة جديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت شركة جنرال موتورز الأمريكية أنها ستخفض إنتاج السيارات التقليدية وتوجه مزيدا من الاستثمارات إلى السيارات الكهربائية والذاتية القيادة، ضمن خطة إعادة هيكلة للشركة. كما ذكرت أنها تعمل على تقليص عدد موظفيها وخفض الأجور ووقف الإنتاج في 5 منشآت في أمريكا الشمالية بنسبة 15%، لتوفير 6 مليارات دولار بحلول عام 2020.

وإضافة إلى مصنع أوشاوا للتجميع في كندا، ستغلق جنرال موتورز 4 مصانع في الولايات المتحدة واثنين خارج أمريكا الشمالية في 2019. كما ستتوقف الشركة عن إنتاج عدة طرز يجري تجميعها الآن في هذه المصانع، ومن بينها شيفروليه كروز وشيفروليه فولت الهجين وكاديلاك سي.تي6 وبويك لاكروس.

وقالت الرئيسة التنفيذية لجنرال موتورز، ماري بارا، إن السيارة طراز كروز سترفع من السوق الأمريكية في 2019. وأعرب الرئيس دونالد ترامب عن "استيائه" إزاء قرار الشركة إلغاء آلاف الوظائف، وأكد أنه تحدث هاتفياً مع بارا وأبلغها بأنه "مستاء".

ويتوقع أن تؤثر الخطط على 50 ألف موظف في أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ونحو 18 ألفا منهم أو ما يمثل 36 في المئة من القوة العاملة، يحق لهم تقديم الاستقالة طوعياً.

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