قريباً على طائرات نيوزيلندا.. مقاعد تتحول إلى أريكة للعائلات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تسعى خطوط طيران نيوزيلندا إلى تطوير خدماتها للمسافرين على متن طائرتها، وتعمل على تحسين مستوى الرحلات على متنها لجميع الركاب، لا سيما العائلات منهم.

ولذلك، كشفت شركة الطيران النيوزيلندية عن تحسينات جديدة لمقعد skycoach المبتكر للدرجة السياحية، وهو صف من 3 مقاعد يتحوّل إلى أريكة، الأمر الذي يتيح للركاب الاستلقاء طوال مدّة الرحلة، سواء كانت محلية أو دولية.

وتمّ تصميم هذا المقعد لأول مرة عام 2011، للسماح للآباء وأبنائهم بالحصول على قسطٍ من الراحة. وفي العام 2018، آثرت الشركة على تطوير هذا المقعد (Skycouch) ليتمكن مستخدموه من الإستفادة من حزام جديد للاطفال يمسح لهم بالنوم إلى جانب آبائهم.

وتأتي هذه الأحزمة بـ3 أحجام: صغيرة - متوسطة - كبيرة، كما ستوفر شركة الطيران skycouch pods مجاناً لتوفير حماية إضافية للرضع.

كذلك، عملت شركة الطيران على تطوير حزام skycouch cuddle الأمر الذي يساهم لطفلين من الاستلقاء بجانب بعضهما البعض، بعدما كان مسموحاً لنوم شخصين بالغين عليه فقط أو طفل واحدٍ وشخص بالغ جنباً إلى جنب.

وبدورها، أكّدت المدير العام لشركة الطيران النيوزيلندية أنيتا هروثورن أنّه "تم إبلاغ عملاء الشركة بهذه التحديثات التي ستكون متاحة لجميع العائلات"، موضحةً أنه "يمكن للوالدين الاسترخاء، بينما يكون أطفالهم قادرين على اللعب في مساحة خاصة بهم من دون ازعاج الركاب الآخرين".

إلاّ أن الشركة كشفت أنّ "المقعد الجديد لن يكون متاحاً خلال هذا العام، ولكن رواد الإنترنت أبدوا إعجابهم به، وهناك الكثير من المستخدمين طالبوا شركات الطيران باتخاذ خطوات مماثلة".

مصدر الصورة: picurams.pw

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