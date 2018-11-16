لجنة بريطانية: اذبحوا الأبقار والماشية لمكافحة تغير المناخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لفت تقريرٌ نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، إلى "ضرورة تخفيض عدد الأغنام والماشية في المملكة المتحدة بنسبة تتراوح بين الخُمس والنصف، وذلك في إطار مكافحة تغير المناخ".

وأشار التقرير، وهو من إعداد روجير هارابين، المختص في الشؤون البيئية، إلى أنّ "هذا الأمر باتَ مطلوباً، لأن لحوم البقر والضأن تنتج معظم الغازات الدفيئة الزراعية، وذلك بحسب اللجنة الإستشارية الحكومية المعنية بتغير المناخ". وتتوقع اللجنة، بحسب هارابين، "زيادة في عدد الخنازير والدجاج، لأنها تنتج كمية أقل من غاز الميثان".

وتشير اللجنة إلى أن "تخفيض نسبة 20 إلى 50% من مراعي اللحم البقري ولحم الضأن، يمكن أن يحرر 3 إلى 7 مليون هكتار من الأراضي العشبية من المساحة الحالية البالغة 12 مليون هكتار في المملكة المتحدة"، مؤكدةً على "ضرورة تحويل هذه المساحات إلى غابات تساهم في امتصاص الغازات الدفيئة. فخلال الـ40 سنة الماضية، شهدت بريطانيا ارتفاعاً في درجات الحرارة بمقدار 0.8 درجة مئوية".

وتأتي توصيات اللجنة في إطار أقل حدةٍ من إرشادات منظمة NHS Eatwell للطعام الصحي، التي تقترح تخفيض نسبة استهلاك لحوم البقر بنسبة 89% وللماعز 63%، وتخفيض نسبة إنتاج الألبان 20%. إلى ذلك، فإنّ اللجنة ترى أن "قانون "بريكست" يتيح الفرصة للحكومة البريطانية في طرح سياسات جديدة جذرية، تكافئ المزارعين الذين يعملون على تقليل إنبعاثات الغازات الدفيئة من مواشيهم".

غير أن ما أثارته اللجنة لم يوافق عليه إتحاد المزارعين NFU، الذي أكّد على أن "الحد من أعداد الثروة الحيوانية لا يجب أن يطبق".

كذلك، قالت رئيسة اتحاد النقابات الوطنية مونيه باترز: "لقد كانت جامعة فريدريش ناومان واضحة مع موقفها من دور الزراعة البريطانية في معالجة تغير المناخ، وخفض أعداد الماشية في المملكة المتحدة ليس جزءاً من هذه السياسة". وأضافت: "نشعر بخيبة أمل لرؤية اللجنة المعنية بتغير المناخ تتضمن هذه التوصية في تقريرها. التقرير ببساطة لا يعترف بالفوائد البيئية التي يحققها إنتاج اللحم البقري والغنم إلى المملكة المتحدة". واعتبرت باترز أن "الحد من إنتاج اللحم البقري سيكون خطأ فادحاً، ويجب وضع نظام للمزارعين للعمل على تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة".

بدوره، يقول الناشط البيئي جورج مونبيوت لـ"BBC": "تقرير اللجنة غير كافٍ، ويتم استخدام ما يقرب من أربعة ملايين هكتار من المرتفعات للأغنام بعكس ما جاء في التقرير، كما أن الأغنام لا تمثل سوى 1.2٪ من غذائنا". وقال: "إن السماح للأشجار بالعودة إلى جزء كبير من هذه الأرض له إمكانية أكبر للحد من انبعاثات الكربون".

مصدر الصورة: azernews.az

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